Компания Apple не намерена обновлять камеры на лучших моделях iPhone до 2023 года

09.01.2021, 2:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По прогнозу Минга-Чи Куо, ни в текущем, ни в следующем году лучшие модели смартфонов, выпущенные в компании Apple, не получат новых видеокамер. Эксперт считает, что нынешние устройства на флагманских версиях iPhone и без того опережают свое время.

Кроме того, аналитик сообщил, что «яблочная» компания уже подписала договоры о поставках камер для своих смартфонов с ведущими мировыми производителями. Теперь остается дожидаться поставок.

Если в будущих поколениях iPhone, которые компания Apple представит в 2021-2022 годах, и будут какие-либо аппаратные изменения, то вряд ли они станут существенными, прогнозирует специалист. Видеокамер это касается в первую очередь, уточняет он.