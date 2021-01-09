Смартфон Xiaomi Mi 11 не выдержал теста на изгиб

09.01.2021, 2:04, Новости дня

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При современной начинке новый китайский смартфон Xiaomi Mi 11 получил слишком слабый корпус. Его попробовали протестировать на изгиб, но он просто сломался как плитка шоколада.

В сети распространяют фото поломанного Xiaomi Mi 11, намекая на то, что новый гаджет требует очень нежного обращения. А ведь начинка-то действительно недурна. Кто бы мог подумать, что подведет корпус?

Напомним, что в новой модели смартфона Xiaomi Mi 11 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888, считающийся лучшим для мобильных устройств на нынешний день. В устройстве также предусмотрены такие необычные для мобильника функции, как измерение пульса. Также смартфон может выводить звук на две пары беспроводных наушников.