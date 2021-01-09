 

Большую часть вакцин от коронавируса купили страны с высоким и средним доходом – ВОЗ

09.01.2021, 1:32, Новости дня
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В мире 42 страны внедряют безопасные и эффективные вакцины против COVID-19, 36 из которых – страны с высоким доходом, а шесть – со средним доходом. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга 8 января.

“Очевидная проблема заключается в том, что страны с низким и большинством среднего уровня доходов еще не получают вакцину. Вначале богатые страны скупили большую часть вакцин. Теперь мы также видим, что страны с высоким и средним уровнем дохода, которые являются участниками [глобальной инициативы] COVAX, заключают дополнительные двухсторонние сделки. Это потенциально увеличивает цену для всех и означает, что люди из группы высокого риска в беднейших и наиболее маргинализированных странах не получают вакцину”, – отметил глава ВОЗ.

Он отметил, что такое распределение вакцин вредит всем.

По мнению Гебрейесуса, вакцинация на справедливой основе спасет жизни, стабилизирует системы здравоохранения и приведет к глобальному экономическому восстановлению.

“Важно отметить, что это также поможет нам ограничить возможность мутации вируса”, – подчеркнул он.

Гебрейесус призвал страны, которые закупили больше вакцин, чем им нужно, и которые контролируют мировые поставки, “незамедлительно пожертвовать и передать их COVAX”.

“Я призываю страны и производителей прекратить заключать двухсторонние сделки за счет COVAX”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире уже более 30 стран начали вакцинацию от COVID-19 в группах риска.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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