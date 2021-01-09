 

Ворвавшаяся в Капитолий сторонница Трампа стала звездой соцсетей

09.01.2021, 1:24, Новости дня
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Одной из сторонниц действующего президента США Дональда Трампа, принимавшей участие в штурме Капитолия, оказалась владелица цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд, сообщили СМИ.

«Дженни Кадд из Мидленда, штат Техас, снялась [во время штурма Капитолия в авторском видеоролике] на месте преступления, завернувшись в флаг Трампа, и опубликовав [затем это] видео в Facebook, которое набрало более 3 млн просмотров», – говорится в статье, опубликованной в американском журнале Newsweek.

«Я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле произошло сегодня, – сказал Кадд в видеоролике. – [вице-президент США Майкл] Пенс предал нас, когда мы решили штурмовать Капитолий … Мы ничего не испортили, но, как я уже сказала, взломали дверь кабинета [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси, кто-то украл ее молоток и сфотографировал, как она сидит в кресле и выключает камеру».

Позже Кадд удалила это видео, однако через некоторое время оно появилось в других социальных сетях, поскольку многие призывали арестовать эту женщину, говорится в статье.

Автор другой статьи, опубликованной в британском таблоиде The Sun, рассказывает, что опубликованное Кадд видео протестующих из Капитолия набрало в Facebook более 3 млн просмотров, прежде чем было удалено. В видеоролике Кадд упомянула, что «патриоты (…) сидели в кресле членов Палаты представителей и сенаторов». Она призналась телеканалу CBS7, что испытала гордость за то, что ворвалась в Капитолий, сказав: «Я горжусь всем, частью чего была сегодня, и буду гордиться всем, частью чего буду в следующий раз, и мы посмотрим, что из этого получится». «Я бы сделала это снова, и в следующий раз у меня был бы противогаз», – сказала Кадд в комментарии телеканалу.

По словам пользователя Twitter, который утверждает, что знает эту женщину, Кадд является владельцем цветочного магазина в городе Мидленд. Кроме того, выяснилось, что Кадд в ноябре 2019 года баллотировалась в мэры Техаса.

Накануне из результатов опроса британской интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov стало известно, что многие сторонники Республиканской партии США (45%) активно поддерживают захват протестующими Капитолия.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.



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