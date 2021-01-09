 

Байден обещал наказать виновных в смерти сотрудника полиции Капитолия

09.01.2021, 1:24, Новости дня
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Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заверил, что виновные в смерти сотрудника полиции Капитолия, погибшего в результате беспорядков в здании Конгресса США, будут наказаны.

«Люди, которые виноваты в этом, должны понести ответственность. Они ее понесут», – приводит слова Байдена ТАСС.

Накануне стало известно о смерти сотрудника полиции Капитолия Брайана Сикника, пострадавшего в ходе беспорядков в здании Конгресса США. В Тот же день начальник полиции Капитолия Стивен Санд подал в отставку.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.



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