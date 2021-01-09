 

Застрявшие. Ковид роуд-муви

09.01.2021, 1:20, Разное
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Ольга и Егор отчаянно пытаются выбраться из Марокко и Гватемалы и вернуться в Россию.

Наш корреспондент Алиса Кустикова вернулась из Британии, где училась последний год. С марта она в формате видео следила за ситуацией в Британии — и вот собрала впечатления в видеоколонку.

Действие этого пандемического роуд-муви начинается весной 2020 года, когда тысячи россиян по всему миру потеряли возможность вернуться в Россию — работали только вывозные рейсы, на которые еще нужно трудно попасть. Помните такое время?

Так вот, этот док, снятый на мобильный телефон с первого до последнего кадра, начинается как раз как с историй россиян, которые застряли за рубежом.

Вместе с Алисой, мы из Лондона следим за героями  Егором и Ольгой, которые отчаянно пытаются выбраться из Марокко и Гватемалы, и вернуться в Россию. Задача оказалась не из простых — по пути герои сражаются с бюрократией, сталкиваются с мошенничеством и становятся путешественниками поневоле. Чтобы попасть в точку назначения, им приходится преодолеть сотни километров. Джунгли и пустыня, море и его удивительные обитатели, попутчики — все это попало в кадр, потому что весь свой путь герои на камеру телефону от и до.

А что в Лондоне? Попробуем обойтись без спойлеров — скажем только, что как часто бывает в жизни, драма оказывается совсем не там, где ждешь.

*В видео использованы кадры Первого каналаМузыка: Алексей Воробьев, Евгений Дударь и группа Ketsa — «Dreaming Days»Благодарности: Люси Сэндис-Винч и Бонни Рае Брикман, а также
Дмитрий Окрест, Слава Донин, Сергей Орлов, Александр Власов
Юлия Репринцева, Софья ВольяноваОнлайн-школа дизайна и иллюстрации Bang Bang EducationMA Ethnographic & Documentary Film by Practice
University College London

Источник: Новая газета



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