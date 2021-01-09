 

Байден рад, что Трамп не придет на его инаугурацию

09.01.2021, 0:38, Новости дня
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Избранный президент США Джо Байден согласен с президентом США Дональдом Трампом в том, что последнему не стоит присутствовать на инаугурации Байдена 20 января. Видео выступления Байдена на пресс-конференции опубликовал канал CNBC.

“По дороге сюда мне сказали, что он дал понять, что не собирается появляться на инаугурации. Это одна из немногих вещей, в которых я и он когда-либо были согласны друг с другом. Это хорошо, что он не появится”, – сказал Байден.

“Он превзошел мои самые худшие представления о нем. Он был позором для страны, запутал весь мир, он не достоин занимать этот пост”, – заявил избранный президент США. 

В то же время на вопрос о возможности участия в церемонии вице-президента Майка Пенса Байден ответил, что приветствует его. 

“Для меня будет честью видеть его там”, – сказал Байден, добавив, что он не обсуждал этот вопрос с Пенсом.

CNN со ссылкой на собственные источники сообщает, что на инаугурации не будет присутствовать и первая леди Меланья Трамп. По данным телеканала, Трампы собираются покинуть Вашингтон 19 января, но эти планы могут измениться.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп на эти выборы шел вместе с Пенсом, который в случае победы должен был вновь стать вице-президентом страны.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судах.  После беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал “упорядоченную передачу власти” Байдену.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Трамп станет первым с 1869 года американским президентом, который отказался присутствовать на инаугурации преемника. Ранее церемонии пропускали Джон Адамс (годы правления – 1797–1801), Джон Куинси Адамс (1825–1829) и Эндрю Джонсон (1865–1869).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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