Японцы раскритиковали власти за страх перед Россией

09.01.2021, 0:30, Новости дня

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Японские интернет-пользователи активно обсуждают статью на портале Yahoo News Japan, посвященную прошедшему в конце декабря совместному патрулированию самолетами дальней авиации ВКС РФ и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Читатели предположили, что целью авиапатруля была демонстрация силы Москвы и Пекина. При этом в Минобороны РФ подчеркивали, что мероприятие не несло угрозы третьим странам и проводилось в рамках реализации положений плана военного сотрудничества двух государств.

«Думаю, что со временем Китай захватит наши острова Сенкаку, а РФ нам «северные острова» никогда не отдаст. <…> С нынешним правительством здесь вряд ли будет что-то достигнуто. Я полагаю, что постепенно окружающие страны много растащат у Японии «по кусочку», – передает РИА «Новости» текст комментария одного из пользователей.

«Китай – это страшно! А тут еще и Россия! <…> Думаю, нам следует еще больше укрепить японско-американский союз!» – призвал другой пользователь.

«С Россией шутить не надо», – написали в комментариях.

«А японское правительство помалкивает в тряпочку. Ни одного заявления. Испугалось?» – задался вопросом читатель.

«Японии нужно увеличить свои военные расходы в пять раз. Численность сил самообороны тоже нужно увеличить впятеро», – убежден пользователь. «И кому вы это предлагаете? Маленькой Японии, у которой нет никаких своих сырьевых ресурсов? Которая уже однажды была побеждена в войне? Мне прискорбно слышать ваши глупости!» – поспорили в комментариях.

Совместное патрулирование российских и китайских бомбардировщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло 22 декабря 2020 года. На отдельных этапах маршрута ВВС Японии поднимали в воздух истребители F-15 для сопровождения самолетов. Согласно заявлению Минобороны, полет проходил строго в рамках международного права, границы государств нарушены не были.