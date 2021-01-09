Мнение: Что интересовало читалей ЖЖ в 2020 году

09.01.2021, 0:00, Разное

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Несколько дней назад написал про интересы моих читателей в 2020 году. Речь была про публикации в «Новой».

Решил посмотреть и интересы читателей моих текстов в ЖЖ.

На тексты в ЖЖ я не трачу много времени, потому что ЖЖ для меня – это мой личный дневник, в котором фиксирую свои мысли и наблюдения о том, что происходит вокруг, что заинтересовало в стране, а то и в мире… И эти мысли 2020 году иногда вызывали очень бурную реакцию.

Судить об интересе читателей по «посетителям» нет никакого смысла. Всего 2-3 тыс. посетителей обеспечивают попадание в ТОП-25, а 5-6 тыс. – это уже попадание в ТОП-10. Это намного меньше, чем читателей практически у любой моей публикации в «Новой».

Поэтому куда более интересно количество комментариев.

Самым комментируемым текстом в ЖЖ в январе прошлого года оказался пост «Украинский Boeing-737 «случайно» сбили иранской ракетой из российского ЗРК?».

В феврале – текст «5 лет без Немцова».

В марте – «Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?»

В апреле – самым комментируемым текстом снова оказался пост про коронавиурс – «Коронавирусная шизофрения»

В мае – «Как рождаются фейки про СССР»

В июне – «Почему отступала Красная армия?»

В июле – текст про обнуление путинских сроков и прочие факультативные поправки в конституцию «Фантомная реальность»

В августе текст «Первая кровь» про протесты в Беларуси был в лидерах, пока не отравили Навального.

Пост «Почему отравили Навального» набрал более 400 комментариев.

Но в сентябре это рекорд не устоял. Текст «Бутылка Навального» набрал рекордные более 800 комментариев .

В октябре самым комментируемым текстом оказался пост про трагедию во Франции – «Код палача».

А в ноябре читателей ЖЖ больше всего заинтересовал текст о событиях в Нагорном Карабахе «Почему армяне жгут свои дома?».

В декабре история отравления Навального снова оказалась самой популярной среди комментаторов. Больше всего откликов набрал пост «Почему Навальный не погиб?»

Так и прошел 2020 год….