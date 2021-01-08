Над Антарктидой закрылась озоновая дыра рекордных размеров

08.01.2021, 23:44, Новости дня

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В Антарктике в конце декабря 2020 года закрылась самая большая за историю наблюдений озоновая дыра. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация.

В сообщении отметили, что озоновая дыра росла с середины августа и достигла максимума в 24,8 млн км² 20 сентября 2020 года, распространившись на большую часть антарктического континента. Дыра закрылась из-за метеорологических условий и присутствия озоноразрушающих веществ в атмосфере.

“Это была самая продолжительная и одна из самых больших и глубоких дыр с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад. Его приводили в движение сильный, стабильный и холодный полярный ветер и очень низкие температуры в стратосфере”, – подчеркнули в ВМО.

В организации считают, что озоновый слой планеты восстанавливается, количество озона над Антарктидой вернется к уровню 1980 года через 40 лет.

Озоновый слой защищает Землю от солнечной радиации.