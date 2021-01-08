 

Сторонники заметили странность в речи Трампа

08.01.2021, 23:36, Новости дня
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Подписчики Дональда Трампа в Twitter заметили странности в видео, опубликованном на личной странице действующего американского лидера. В нем Трамп согласился со своими оппонентами и пообещал обеспечить мирную передачу власти Джо Байдену.

Под видео множатся комментарии консирологического характера. Их авторы, в частности, не исключают, что видео могло быть озвучено искусственным интеллектом, а не самим Трампом. Сторонники этой версии привели в пример доклад TED, авторы которого показали четыре видео с президентом США Бараком Обамой и предложили выбрать настоящего. Все ролики выглядели идеально, однако оказалось, что ни один из них не был реальным. Везде за Обаму говорил искусственный интеллект, а самого американского президента нарисовали, пишет «Царьград».

Кроме того, подписчики Трампа обращают внимание, что, в отличие от всех остальных постов, это видео было опубликовано с помощью Twitter Media Studio. Обычно Трамп публикует посты с помощью IPhone.

Также, указывает пользователь Rick Macomber, «это видео было снято до того, как Трамп выступил на митинге, во время осады».

Напомним, Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов.



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