Под завалами снега после схода лавины под Норильском найдены люди
08.01.2021, 23:36,
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После схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» под Норильском два человека выбрались из-под снега самостоятельно, еще четверо найдены живыми, сообщил источник в экстренных службах.
«Из-под лавины самостоятельно выбрались еще двое, поисковая операция продолжается», – приводит слова источника ТАСС. Кроме того, четыре человека найдены живыми. При этом не уточняется, были ли они спасены из-под снега или не попали под лавину.
В экстренных службах не исключили, что под снегом могут оставаться люди.
Как отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, поисковые работы осложняются плохими погодными условиями: сугробами и метелью.
Напомним, в пятницу вечером снежная лавина накрыла пять домов в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском. На место ЧП направлено 200 спасателей.
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