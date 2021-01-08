 

В конгрессе США назвали Трампа “инструментом Путина”

08.01.2021, 23:34, Разное
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После того, как толпу демонстрантов удалось разогнать и ситуация была урегулирована, американские власти вновь запели старую песню о главном. В произошедшем уже традиционно разглядели “руку Кремля”.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал очередной подарок главе российского государства Владимиру Путину, устроив захват Капитолия. Кроме того, Пелоси назвала Трампа “инструментом” президента России.

Представительница Демократической партии США считает, что события в Вашингтоне были срежиссированы Кремлём, чтобы подорвать репутацию демократии в мире. А Дональд Трамп долгое время являлся помощником Путина.

Напомним, что в среду глава Белого дома призвал своих сторонников пройти маршем к Капитолию США – резиденции американского конгресса в Вашингтоне. Однако ситуация вышла из-под контроля республиканца: демонстранты штурмовали здание и помешали парламентариям завершить процедуру утверждения демократа Джо Байдена новым президентом США. Сотрудники правоохранительных применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и другое оружие, чтобы вытеснить протестующих. В результате столкновений стражей порядка с демонстрантами погибли не менее пяти человек, включая офицера полиции.



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