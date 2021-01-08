Заявление России о хаосе в Капитолии акцентирует внимание на некоторых совершенно правильных вещах

08.01.2021, 23:24, Разное

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READERS’ LETTERS Jan. 7, 2021

Конгресс возобновляет работу через несколько часов после штурма толпы сторонников Трампа, вторгшегося на Капитолийский холм 6 января.

Было много комментариев, в которых выражалась обеспокоенность событиями произошедшими в среду в Вашингтоне. Комментарий МИД РФ был, пожалуй, самым полезным. [В нём] Они указывают на одну из величайших проблем Америки. Конечно, мы здесь, в Канаде, всегда гордимся тем, что мы в чем-то лучше. В этом вопросе разница [между нами] явно незначительная. Оттаве следует принять во внимание то, что говорят русские: «Это внутреннее дело Соединенных Штатов. В то же время мы обращаем внимание на то, что избирательная система в США архаична; он не соответствует современным демократическим стандартам, что создает возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ превратились в инструмент политической борьбы. Во многом это стало причиной раскола в обществе, который сейчас наблюдается в США».

Chris Smith, Don Mills

От переводчика: чем дольше живу здесь, тем больше уважаю Канаду и канадцев. Очень спокойные и здравомыслящие люди.

И.Л.