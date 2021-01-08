 

Заявление России о хаосе в Капитолии акцентирует внимание на некоторых совершенно правильных вещах

08.01.2021, 23:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

READERS’ LETTERS  Jan. 7, 2021

Конгресс возобновляет работу через несколько часов после штурма толпы сторонников Трампа, вторгшегося на Капитолийский холм 6 января.

Было много комментариев, в которых выражалась обеспокоенность событиями  произошедшими в среду в  Вашингтоне. Комментарий  МИД РФ был, пожалуй, самым полезным. [В нём] Они указывают на одну из величайших проблем Америки. Конечно, мы здесь, в Канаде, всегда гордимся тем, что мы в чем-то лучше. В этом вопросе разница  [между нами] явно незначительная. Оттаве следует принять во внимание то, что говорят русские: «Это внутреннее дело Соединенных Штатов. В то же время мы обращаем внимание на то, что избирательная система в США архаична; он не соответствует современным демократическим стандартам, что создает возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ превратились в инструмент политической борьбы. Во многом это стало причиной раскола в обществе, который сейчас наблюдается в США».

Chris Smith, Don Mills

От переводчика: чем дольше живу здесь, тем больше уважаю Канаду и канадцев. Очень спокойные и здравомыслящие люди.
И.Л.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Крылья второй волны

30.08 / Мнение: Письма. Клуша-на-шее

18.12 / Дмитрий Песков опроверг информацию о наличии у Путина личного бункера

26.12 / Экс-звезда «ДОМа-2» Саша Черно сообщила, что у матери второй инсульт

23.07 / В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом

06.08 / Мнение: Угрозы

04.08 / Личное: Поддержала. Показала. Обосралась

07.12 / Мнение: Крах импортозамещения

02.11 / Родители заметили странную аномалию, которая будит малыша

12.11 / “Я ощущала вашу любовь”: Дарья Донцова сообщила об излечении от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска