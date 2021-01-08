В Южной Америке обнаружена опасная аномальная зона

08.01.2021, 23:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые давно заметили, что после пролета над одной из областей Южной Америки в оборудовании спутников возникают сбои. Позже удалось определить, что там находится весьма опасная аномальная зона.

Риски настолько велики, что пострадать моет не только электроника, но и организм человека. Особенно пролет над данной территорией опасен для космонавтов, находящихся на борту МКС. В организме может быть нарушена структура ДНК, что приведет к онкологическим заболеваниям.

Как поясняют ученые, аномалия возникает в результате воздействия на магнитное поле Земли излучения Солнца. Везде, кроме данного места, потоки солнечной энергии отражаются, но здесь все наоборот. Специалисты рекомендуют использование специальных экранов в момент пролета над этим районом.