 

В Южной Америке обнаружена опасная аномальная зона

08.01.2021, 23:22, Новости дня
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Ученые давно заметили, что после пролета над одной из областей Южной Америки в оборудовании спутников возникают сбои. Позже удалось определить, что там находится весьма опасная аномальная зона.

Риски настолько велики, что пострадать моет не только электроника, но и организм человека. Особенно пролет над данной территорией опасен для космонавтов, находящихся на борту МКС. В организме может быть нарушена структура ДНК, что приведет к онкологическим заболеваниям.

Как поясняют ученые, аномалия возникает в результате воздействия на магнитное поле Земли излучения Солнца. Везде, кроме данного места, потоки солнечной энергии отражаются, но здесь все наоборот. Специалисты рекомендуют использование специальных экранов в момент пролета над этим районом.



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