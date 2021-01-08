Военный эксперт из США сравнил российскую «Армату» и украинский «Оплот»

08.01.2021, 23:12, Разное

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Военный эксперт из США Чарли Гао сравнил танки, состоящие на вооружении в украинской и российской армиях. Сравнив бронемашины «Оплот» и «Армата», обозреватель нашел преимущества новой техники над устаревшими моделями.

Оценка американским специалистом в области вооружений мощностей ВВС Российской Федерации и Украины опубликована им в ряде зарубежных изданий. В статье эксперт пояснил историю создания танков и их основные преимущества. Так, предназначением новейшего украинского бронетранспортера Т-84БМ «Оплот» является надежная защита на земле во время боевых действий. Чарли Гао считает его аналогичным по мощности с российской «Арматой», также известной, как Т-14.

Как пояснил в публикации эксперт, на вооружение украинских военных сил «Оплот» поступил всего пять лет назад. Сначала его предназначением был экспорт, но проверки в ВСУ показали недостаток подобной техники в самой Украине. При этом следует учитывать, что при создании Т-84БМ были использованы многочисленные – разработки еще времен Советского Союза. Материалы, использованные в танке, являются разработкой Харьковского конструкторского бюро машиностроения, выпускавшего в свое время Т-80 на базе Т-64Б. Основой для инженеров стала модернизация дизельного мотора 6TD, в котором усилили мощность до 1200 лошадиных сил. Таким образом, танк стал более мобильным и сохранил небольшой вес. С конвейера новинка сошла в 2009 году, «Оплот» получил усиленную защиту и больший калибр пушки с массивным стабилизационным тепловым командирским прицелом. Кроме того, его силовой агрегат теперь расходует меньше топлива.

Чарли Гао сравнил украинский танк с российской «Арматой», или Т-14, проанализировав их тактико-технические характеристики. Что же независимого командирского прицела, установленного в украинской бронемашине, то она лучше, чем в ряде российских танков. Речь идет об устаревших Т-72БЗ и Т-90А, недостаточно экономичных и уступающих современной технике по многим показателям. Однако в последнее время, после модернизации, эти танки уже имеют ряд преимуществ над «Оплотом». Т-14 «Армата» и вовсе в несколько раз превосходят украинский аналог, причем одна единица такой техники может сравниться по маневренности, броне и автоматической башне с тремя украинскими «Оплотами».