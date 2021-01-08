 

OnePlus намерена кардинально улучшить камеры своих смартфонов

08.01.2021, 23:12, Разное
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OnePlus намерена провести ряд кардинальных изменений в оснащении своих смартфонов. Благодаря сотрудничеству с одним из лидеров оптики компанией Zeiss, ее камеры станут более качественными.
Продукция бренда OnePlus является серьезным конкурентом многих флагманов конкурирующих производителей. Их технологические и стильные смартфоны при этом стоят существенно ниже более раскрученных марок. Однако на глобальном рынке процент продаж ее устройств все же ниже, чем у Xiaomi, Samsung или Apple. Повысить показатели релизов корпорация попытается за счет улучшения камер.

Новые девайсы OnePlus выпустит в коллаборации с немецкой компанией Zeiss, одним из лидеров рынка оптики премиального сегмента. Благодаря такому партнерству научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере производства фото-видео-камер выйдут на новый уровень. О планах IT-гиганта из КНР стало известно из сообщения его руководителя Пита Лау. Стоит отметить, что Zeiss уже успешно сотрудничает еще с одной китайской корпорацией Huawei.

Учитывая опубликованную информацию, уверены блогеры, специализирующиеся на обзорах технотематики, новых камер можно ожидать кардинально только в OnePlus 9T, презентация которого состоится не ранее осени 2021 года. Девайсы же OnePlus 9 и ее Pro-версия, дебют которых состоится примерно через три месяца, пока не смогут отличится инновационными объективами.



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