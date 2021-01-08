Ученые рассказали, как похудеть во сне при помощи чашки чая

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08.01.2021, 23:12, Разное
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Ученые, представляющие Университет Цукубы, рассказали, как похудеть во сне при помощи чашки чая. Речь идет о сорте улун, рассказывает старший автор исследования профессор Кумпей Токуяма.
Любой чай происходит только от одного растения Camellia sinensis, однако степень окисления определяет его конкретный тип. Зеленый сорт вообще неокислен, а черный представляет собой результат полного окисления. Другое дело обстоит с чаем улун – он окисляется частично, потому имеет характеристики как зеленого, так и черного сортов.

По словам Токуяма, улун содержит кофеин, но он не только влияет на энергетический обмен, но и усиливает расщепление жиров. Для исследования пригласили здоровых добровольцев. Было установлено, что улун и чистый кофеин увеличивают расщепление жиров на 20%, причем чай оказывает такой эффект даже во время сна. Учитывая характеристики кофеина, исследователи изучили и режим сна участников эксперимента. Оказалось, улун не мешает обычному засыпанию и нормальному сну.



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