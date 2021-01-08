 

Мнение: Тайский массаж

08.01.2021, 23:06, Разное
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Дело было ровно год назад, когда в прошлогодние новогодние каникулы занесло меня в Таиланд, и повадился я ходить на массаж. Один день – на общий массаж, второй – на массаж ног. И так десять дней подряд,  даже 1 января…

Так вот в один из «ножных дней» в массажный салон ввалился громадный человек ростом под два метра и весом – центнера полтора, если не больше. И в ожидании, пока массажистка готовилась к процедуре, эта гора уселась напротив меня.

Из-за шторки вышла хрупкая тайка и увела громадину…

Мой сеанс закончился и я поспешил ретироваться, потому что не знаю, выжил ли человек-гора, не покалечила ли его хрупкая массажистка. Дело в том, что когда я уходил, из-за шторки раздавались стоны, крики, вопли…

Источник: Ирек Муртазин



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