Дом Барановской – Личное мнение

08.01.2021, 23:00, Разное

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Скажу откровенно: мне не нравится Барановская. Слишком некрасивая, слишком многодетная, на мой взгляд. Что важнее, жизненные принципы Юли настолько далеко от моих внутренних представлений, что я не смогла бы с ней даже общаться — обязательно бы сорвалась и плюнула в рожу.

Рожать от футболиста вне официального брака. Ходить по всем каналам и плакать, что не взял её замуж. Потом таскаться по судам, требуя алименты. Из жалости получить работу — вот всё это вызывает во мне протест.



Фото: Соцсети

Однако, я всегда стараюсь быть объективной, даже если человек мне не нравится.

В нескольких изданиях сразу стали расхваливать Юлю — показывать её дом, который стоит миллион долларов.

Судя по однотипным комментариям с похвалами телеведущей, по общему хвалебному тону статей, мне совершенно понятно, что и Барановскую накрыло поветрие хвастать достатком. Как Моргенштерна — у меня два мульта на руках, а вы — говно.

Вот новый дом Барановской:



Фото: Соцсети

Деревня Раздоры — типичная Рублёвка, откуда свалили уже все олигархи, а цены рухнули. И тем не менее, дом по некоторым оценкам стоит около миллиона долларов — примерно столько же, сколько зарабатывает Барановская за год.

Отбросив своё субъективное отношение к Барановской, что можно сказать о ней? Молодец.

Кем была Юля, кем она родилась? Правильный ответ: никем. Кем стала? Известной женщиной, которая хорошо зарабатывает. Дети — в достатке. Дом дорогой. В беспорядочных половых связях никто её не застукал — зарабатывает не жаркой дубайской писечкой.

И это — в нашей стране, где многие считают женщину смешным человеком. Ну, мол, баба — что с неё взять?

Как бы там ни было, Барановская пробилась в люди. Много у нас мужчин, способных купить дом на Рублёвке?

Если женщина обеспечена, ей сразу выносят вердикт — насосала. В случае с Юлей, такого обвинения нет и не может быть.

Что мы имеем в сухом остатке? Не очень красивую, немолодую многодетную женщину трудной судьбы, которая не имея связей смогла себя сделать. Поднялась намного выше среднего уровня.

К чему это я? Ах, да: молодец Юля. Даже несмотря на своё личное отношение к ней, я могу сказать это.

И вот вам пример, зайки — совсем необязательно считать, что женщина может пробиться в жизни лишь писей. Даже старая разведёнка с прицепом вполне способна достойно себя обеспечить.

А у вас есть внутреннее ощущение, что и вы способны своими силами пробиться в жизни?