 

Мнение: ЧТО у вас там происходит?

08.01.2021, 22:56, Разное
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Гот hэлф. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, что там происходит на моей родине? А то традиция новая странная появилась – как ни зайду на “Фейсбуке” в одесские группы, то обязательно там оскорбления в адрес русских и повторение бандерЛОЖНЫХ бредней о всяких копаниях Чёрного моря и обворовывании “клятыми москалями” потомков могущественной древней цивилизации. Лично мне такое противно читать, хоть я и еврей (но против вражды русских с украинцами как братских народов), и я таки не понимаю, что у вас там творится. Ладно, когда вы просто уничтожили “свой буйный колорит”, как я писал в своей песне “Прощание с Одессой” и перестали быть городом, “где семечкой торгует тётя Роза” и “где Дерибасовскую Лёвы стерегут”, но, вей, становиться рассадником БАНДЕРложной идиотологии?!0_0 Или это всё же настоящие БАНДЕРлоги от вашего имени пишут, а не вы, откуда-нибудь из Киева? Надеюсь, что так, ибо в противном случае я как внук ветерана, воевавшего с фашизмом, отказываюсь быть одесситом, если вы тоже, прошу прощения, становитель рассадником фашизма. Жду ответа и весь волнуюсь, ваш горячо любящий Одессу Лёва.
З.Ы. А вообще, присоединились бы вы, как Крым, к России и не делали нервы тем, кто уехал и и теперь с тревогой следит за нарастанием фашистских настроений на родине. Неужто под бандер… э-э-э… киевлянами таки лучше? Я вот ни разу не поверю, когда думаю за это!

Источник: Достало



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