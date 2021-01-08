В Ровенской области пьяный мужчина открыл в кафе стрельбу из автомата, врезался на машине в стену и сбежал. Погиб человек

08.01.2021, 22:50, Новости дня

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В городе Дубно 34-летний местный житель устроил стрельбу из автомата. Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Сообщается, что в развлекательном заведении города отдыхали несколько компаний. Около 2.00 8 января 34-летний местный житель, будучи пьяным, начал вести себя неадекватно и агрессивно, цепляться к другим отдыхающим. Между двумя компаниями на улице возникла потасовка.

Зачинщик получил, как пишут в полиции, “незначительные телесные повреждения”, после чего уехал на своем внедорожнике и через несколько минут вернулся с оружием, похожим, по словам свидетелей, на автомат Калашникова, и начал стрельбу. Пуля попала в 23-летнего мужчину.

Медики “скорой”, приехавшие по вызову, констатировали смерть своего коллеги – погибший был фельдшером, работал в скорой помощи.

Остальные участники драки и очевидцы – их было около 25 человек – успели разбежаться. Стрелявший попытался уехать на машине, но въехал в стену, вышел из автомобиля и сбежал. Полиция разыскивает его.

По факту умышленного убийства следователи Дубенского отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.