В Великобритании одобрили использование вакцины Moderna

08.01.2021, 22:50, Новости дня

Великобритания одобрила использование на территории страны вакцины против COVID-19 производства американской компании Moderna. Об этом сообщает BBC.

Первые поставки вакцины ожидаются весной. Сначала Великобритания заказала 7 млн доз вакцины Moderna, но потом увеличила их число до 17 млн доз, чтобы быстрее провести иммунизацию как можно большего количества людей.

“Это прекрасное дополнение к существующему списку вакцин, которые помогут нации побороть коронавирус и вернуться к нормальной жизни“, – отметил в Twitter министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Brilliant that the @moderna_tx vaccine is the 3rd COVID vaccine approved for use in the UK *

This is a great addition to our existing vaccine portfolio – helping in our national effort to defeat coronavirus & get back to normal

Huge THANK YOU to the whole team pic.twitter.com/QZqSJsoCWT

— Matt Hancock (@MattHancock) January 8, 2021

Вакцина от коронавируса производства компании Moderna – третья, одобренная в Соединенном Королевстве после вакцины BNT162b2 от Pfizer и BioNTech и препарата от COVID-19, разработанного англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

По информации BBC, на 8 января около 1,5 млн британцев получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, почти четверть из них – в возрасте старше 80 лет.

Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к середине февраля в стране планируют вакцинировать 15 млн человек, включая жителей и персонал домов престарелых, сотрудников Национальной службы здравоохранения, людей старше 70 лет и тех, кто находится в группе риска. В общем, Великобритания заказала 367 млн доз вакцины против COVID-19.

В конце декабря 2020 года компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech вакцина Moderna менее требовательна к условиям транспортировки. Для нее достаточно температуры около -20 °С (вакцину от Pfizer/BioNTech следует хранить при температуре от -70 °С до -80 °С). Вакцину вводят двумя дозами, вторую прививку делают через 28 дней после первой.

Исследования также показали эффективность препарата на уровне 90,9% у пациентов с риском тяжелого течения COVID-19, в том числе с хроническими заболеваниями легких, сердечными заболеваниями, ожирением, заболеваниями печени, диабетом или ВИЧ-инфекцией.

6 января эту вакцину одобрило Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Как сообщал исполнительный директор Moderna Стефан Бансел, вакцина производства американской компании может обеспечить защиту от коронавируса на срок до пары лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 января, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 подтвердили у 88,44 млн человек, 1,9 млн заболевших умерли, 49,25 млн пациентов выздоровели. В Британии за все время пандемии COVID-19 заболело более 2,96 млн человек, из них около 80 тыс. умерли.