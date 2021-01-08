При штурме Капитолия украли ноутбук Пелоси

08.01.2021, 22:42, Новости дня

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Ноутбук был украден из кабинета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, сообщил ее помощник Дрю Хэммилл.

«Ноутбук был украден из конференцзала. Это был ноутбук, который использовался только для презентаций», – написал Хэммилл в Twitter.

Напомним, во время штурма Капитолия Пелоси была эвакуирована. В Сети публиковались фотографии, на которых один из демонстрантов развалился в ее кресле. Кроме того, без присмотра оказался ее рабочий ноутбук.

После беспорядков Пелоси выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти.