Цена барреля нефти Brent превысила 56 долларов

08.01.2021, 22:42, Новости дня

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Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 3,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в 56,07 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки.

Нефть марки Brent превысила 56 долларов за баррель впервые с 25 февраля 2020 года. В свою очередь нефть марки WTI дорожает на 2,95%, достигая 52,33 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, 5 января страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль и март. РФ и Казахстан увеличат добычу нефти, остальные страны ОПЕК+ либо сохранят ее на прежнем уровне, либо снизят.