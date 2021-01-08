Журналист Гордон: Путин и Лукашенко ненавидят друг друга

08.01.2021, 22:40, Разное

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Лукашенко в 2020 году изо всех сил пытался удержать власть в своих руках, но сохранить президентское кресло у него не получится, считает Гордон. Причиной журналист назвал плохие отношения белорусского лидера с российским коллегой.

В Кремле помогают Лукашенко удержать власть, но симпатий к нему не питают, заявил Гордон. “Путин его ненавидит. И Лукашенко ненавидит Путина”, – считает украинский журналист.

По его мнению, Россия ищет замену белорусскому президенту. В Кремле понимают, что Лукашенко не сможет сохранить президентский пост, когда его ненавидит весь народ, сказал Гордон в эфире своего видеоблога.

К уменьшению протестной активности в Белоруссии журналист отнесся с пониманием. Но если бы Лукашенко был на Украине, то против него протестовали бы до конца, заключил Гордон.

Напомним, что Путин и Лукашенко несколько раз говорили по телефону в разгар политического кризиса в Белоруссии. Москва подготовила для Минска резерв из сотрудников силовых структур.

Лукашенко назвал Путина своим другом

Какой все-таки скользкий, усатый картофельный барон. Как россиян задерживать и жаловаться на цены на газ так первый, а как прищемило протестами, так сразу Путин друг и Россия лучшая страна в мире.

— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) January 6, 2021

В середине сентября президенты встретились в Сочи. Путин и Лукашенко обсудили политическую реформу в Белоруссии. Перед этим стало известно, что Москва выделит Минску новый кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.