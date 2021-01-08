Экономист Делягин предсказал демографическую катастрофу после ухода Лукашенко: Белоруссия вымрет

08.01.2021, 22:40, Разное

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Однако специалисты считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко всё равно будет вынужден покинуть пост в обозримом будущем. Аналитики напоминают, что спрос на перемены среди граждан никуда не исчез.

Эксперт в области континентальной интеграции Алексей Дзермант считает, что события в Белоруссии могут пойти по украинскому или молдавскому сценарию. По словам аналитика, это подразумевает подкуп политиков и партий и постоянным беспорядкам в парламенте.

Известный российский экономист Михаил Делягин, в свою очередь, прочит стране ещё более мрачное будущее. Специалист уверен, что Александр Лукашенко уйдёт из власти через год, но после этого жизнь в Белоруссии отнюдь не станет лучше. Делягин пояснил, что в случае усиления влияния экологических активистов в Европе Минск рискует потерять один из основных источников дохода – транзит нефти и газа из России в страны Евросоюза.

По мнению экономиста, Светлана Тихановская – далеко не худший претендент на пост Лукашенко. Эксперт считает, что к власти может прийти “либеральный отморозок”, после чего Белоруссия “вымрет”. Делягин прогнозирует, что при таком раскладе в течение пяти лет половина населения страны уедут за рубеж, а государство будет разграблено.