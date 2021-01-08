Американцы готовят космическую миссию для изучения астероидов

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08.01.2021, 22:28, Новости дня
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В аэрокосмическом агентстве NASA открыли охоту за так называемыми астероидами-троянцами, которые вращаются вокруг Солнца вблизи орбиты Юпитера.

С этой целью запущен проект под названием «Люси», по аналогии с именем, которое получили останки доисторического человека, позволившие найти объяснение процессу эволюции.

Здесь стоят похожие задачи. Изучение астероидов наверняка позволит лучше понять процесс образования Солнечной системы. Также сотрудники NASA надеются обнаружить следы органического материала, который мог запустить процесс развития живых организмов на Земле. Миссия «Люси» войдет в активную фазу уже в этом году, сообщают представители американского агентства NASA.



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