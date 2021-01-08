Мнение: Прощай, Америка, которую мы все знали и любили

08.01.2021, 22:22, Разное

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На фоне публичного отказа Трампа от дальнейшей борьбы за честные выборы, в республиканской прессе уже вовсю посыпают голову пеплом.

American Thinker (США): Прощай, Америка, которую мы все знали и любили

Мое поколение верило в Соединенные Штаты. Мы верили в ее уважение к личности, в ее Конституцию, в ее статус единственной доброй сверхдержавы в истории. Другими словами, мы верили в американскую исключительность. «Традиционные американские ценности достойны страстной защиты», — говорила писательница и телеведущая Моника Кроули. Ссылаясь на эти ценности как на «американский проект», Чарльз Мюррей, автор книги «Разъединение», назвал его «долговременным усилием, направленным на то, чтобы продемонстрировать, что люди могут быть свободными как индивидуумы и в своих семьях, и жить той жизнью, которую они считают достойной, добровольно объединяясь для того, чтобы решать общие проблемы». Если говорить коротко, то можно отметить, что именно уважение к правам отдельного гражданина делает наше общество уникальным в мировой истории. Конституция была написана для ограничения права власти вмешиваться в нашу повседневную жизнь.

Теперь кажется, что все это меняется. По мере вхождения в 2021 год создается такое впечатление, что, как говаривал Шекспир, «все гнило в Датском королевстве». Трудно определить источник происхождения или точную природу распада Америки. Когда президентом был избран Барак Обама, человек, ненавидящий эту страну, это явление достигло своего пика. В течение восьми лет мы наблюдали за его упорными нападками на наши ценности. Обама и его коллеги-демократы ввели некоторые новые понятия в наш словарь: демократический социализм, политика идентичности, социальная справедливость, разнообразие, инклюзивность, политкорректность, теория критических рас, культура отрицания и т. д. Они предназначались для достижения экспресс-цели — уничтожения всего хорошего в Америке.

Если бы вы захотели разрушить США, как бы вы это сделали? «Америка никогда не будет уничтожена извне, — сказал Авраам Линкольн. — Если мы споткнемся и потеряем нашу свободу, это произойдет только потому, что мы разрушили сами себя». Советский премьер Никита Хрущев сказал примерно то же самое в 1961 году. «Нам не нужно уничтожать Америку с помощью ракет, — заявил он. — Америка сама уничтожит себя изнутри». Были ли эти люди правы?

В феврале 2019 года проницательный канадский психолог Джордан Петерсон высказал следующее наблюдение: «Похоже, что политические споры между правыми и левыми в Америке активизируются, и это лишь свидетельствует о фундаментальной прочности институтов демократии в США». Наблюдение Петерсона больше не является верным — наши демократические институты оказались далеко не надежными. Политические споры уже близятся к подобию гражданской войны, когда прогрессисты в Конгрессе и бандиты в СМИ и социальных медиа вопят о необходимости цензурирования консервативных точек зрения. Граждане больше не доверяют своим избранникам в законодательной власти, правовой системе, масс-медиа и даже друг другу. Государственные чиновники поощряют неуважение к законам, которые они когда-то поклялись защищать. Наши города раздирают социальные волнения, грабежи и поджоги, поскольку мэры и губернаторы поощряют нарушение общественного порядка.

Нет никаких сомнений в том, что наше правительство действует не так, как было задумано. Конгресс кажется вообще неспособным вести дела страны. Чего он добился за последние четыре года, кроме нелепого импичмента президента и отправки денег наших налогоплательщиков в страны, которые первыми об этом попросят? Используя пандемию коронавируса как предлог, правительство пытается вторгнуться во все аспекты нашей жизни. Позволяя властям указывать нам, когда мы можем выйти из своего дома, когда мы можем пойти на работу и при каких условиям мы можем вести свой бизнес, мы все больше и больше теряем нашу независимость.

Худший недостаток нашей администрации — ее неспособность обеспечить честность выборов. Как пишет журнал US News & World Report, «выборы в США с июля 2012 года по декабрь 2018 года были оценены ниже, чем в любых других устоявшихся демократиях и богатых обществах». Источником этой оценки является доклад за 2019 год, опубликованный проектом «За честные выборы», независимым проектом Гарвардского университета. Это откровение должно было заставить всех американцев потребовать улучшения положения дел в этой сфере.

Но президентские выборы 2020 года опустили нас еще ниже по этой лестнице. У нас есть более тысячи письменных показаний под присягой, свидетельствующих о массовых мошенничествах с голосованием: приостановление проверки подлинности подписей, нарушение правил выборов конкретных штатов, нарушения с подтверждением почтовых избирательных бюллетеней, датирование бюллетеней задним числом, двойное голосование, голосование от имени «мертвых душ», сокрытие бюллетеней, отказ разрешить наблюдение за процедурой голосования и манипуляции с машинным голосованием. «Люди выступают под присягой и рассказывают всю правду о том, что они видели на этих выборах. При этом они рискуют, что их показания будут аннулированы, а сами они могут быть заклеймены позором и даже подвергнуты физическому воздействию, — сказал член палаты представителей Майкл Клауд. — Очевидное отсутствие действий со стороны Министерства юстиции в отношении большого числа данных под присягой свидетельств о о нарушениях, статистических неправдоподобностях и мошенничестве на последних выборах вызывает беспокойство». Это действительно может вызывать беспокойство, но это согласуется с партийным «уклоном» в деятельности Министерства юстиции, ФБР и Налогового управления США. Отказ бывшего директора ФБР Джеймса Коми предъявить обвинение Хиллари Клинтон, использование Обамой Налогового управления США в качестве орудия против консервативных групп и «спуск на тормозах» расследования спецпрокурора Дарэма (Джон Дарэм разбирается с тем, кто дал указание начать расследование в отношении штаба Дональда Трампа о предполагаемом сговоре с Россией перед выборами 2016 года — прим. ред.) полностью разрушили веру американского народа в нашу систему правосудия.

Несмотря на попытки СМИ скрыть правду, общественность знает, что происходит. Актер Джеймс Вудс написал в Твиттере: «70 миллионов американцев возмущены этими грязными выборами. Мы не принимаем такой мошеннический результат». Всякий раз, когда президент пытается разоблачить мошенничество, СМИ отравляют эфир одной и той же лживой фразой: «Беспочвенные обвинения Трампа». У меня идут мурашки по коже каждый раз, когда я вижу эту ложь, повторяемую CNN, New York Times и Washington Post. Наши СМИ больше не могут выражать консервативные взгляды и отказались от своей роли «сторожевого пса» республиканских ценностей.

Какую нацию мы завещаем своим детям? Если мы быстро не очнемся, то это будет не очень красивая страна. Возможно, Олдос Хаксли, автор книги «О, смелый новый мир», был прав, когда предсказывал «диктатуру без слез… своего рода безболезненный концлагерь, в котором у людей отнимут свободы, но они будут рады этому, потому что будут отвлечены пропагандой и „промыванием мозгов" от любого желания восстать».

Эд Бродоу

Комментарии американских читателей

Josa

Если Байдену удастся украсть это президентство, атаки на наше общество только усилятся. Если править начнут движения BLM и Antifa, произойдет полная гендерная дисфория, и нашу страну наводнят мигранты. Не думайте, что демократы будут мирно почивать на лаврах. Целями их атак станут Патриоты, Консерваторы и Христиане. Мы должны взяться за оружие для самозащиты!

Esoom

Ну и что дальше? Собирать вещи и куда-нибудь уматывать? Или искать другую альтернативу? Ясно, что эта власть не будет срабатывать в течение целых четырех ближайших лет! Почему это мы должны быть единой нацией?

canitary

Конституция была написана для людей, чтущих религию и мораль. И она совершенно не подходит для других. «Демократия» на самом ничего нам не даст, если в качестве своих представителей мы продолжим выбирать бесчестных, беспринципных, оппортунистически настроенных демагогов и шарлатанов!

joebidensnose

Радоваться избранию Байдена — это все равно, что радоваться избранию президентом США педофила. Демократы поддерживают Ку-Клукс-Клан, и это именно они сбросили атомную бомбу на мирных жителей!

BP

Моральная гниль поразила половину страны! Республика мертва!

MPPB

Победили «неграждане», то есть дети пришельцев, получившие гражданство по земле рождения!

CmonMan

Нет, победило массовое мошенничество!

texasmom1943

Мне 77 лет. Я живу в Техасе. Мое сердце рвется на части, когда я вижу, как разрушаются наши американские ценности. Разрушение семьи, религии, аборты, нелегальная иммиграция, переоценка истории, феминизм. Да мало ли еще чего! Я вижу, как протестуют против этого мои соотечественники- американцы. А этот старый лгун Байден выжимает из себя какие-то лозунги и кричит, что он и есть ДЕМОКРАТИЯ!

Эти коммунисты украли нашу демократию! Я плачу по будущему своих детей и внуков!

Bookdoc

Я убежден, что вся эта пандемия covid-19 — это совместный проект американских демократов и Коммунистической партии Китая. Америка нормально жила, во всех группах населения снижалась безработица, мы добились энергетической независимости и остановили поток военных гробов из-за границы. Предательская партия должна была что-то с этим делать — и вот появился covid-19. Он разрушил экономику и мораль, показал всей этой пене наверху, что она может сделать с «быдлом» внизу, и, кстати, привел к использованию голосования по почте!

adriatica

Я не помню точную цитату, но Байден говорит о том, что он «перешагнет» через лозунг Трампа «Америка превыше всего!». Если сейчас зарождается новый миропорядок, то кто нам даст такую надежду, которую раньше давала Америка? Кто сдержит тоталитаризм. кто защитит свободы? Меня больше всего убивают те избиратели, которые радуются своему собственному скорому концу!

hominid

Я достаточно стар, и помню, как телевидение пришло в наши дома. Тогда многие предупреждали, что это приведет к падению морали и утрате нашей жизненной мудрости. Это предупреждение скоро забылось. И вот теперь к нам пришел Интернет и социальные сети. Это второе пришествие дьявола?

judcons

Все эти идеи по манипулированию машинным голосованием демократам подсказали Китай и Венесуэла!

Zorcon Fidei

Нет, вы ошибаетесь. Демократы слишком тупы и не организованны для того, чтобы подхватить и воплотить в жизнь чьи-то идеи. Китай просто сделал все за них…

joerocker

Этнические меньшинства сгубили нашу страну. Мы решили пускать к себе всех из третьего мира… И теперь мы стали тем, чем стали. Когда ты заменяешь население своей страны, то твоя страна становится совсем другой. Нас белых было в США 95%… Теперь осталось 45%, и этот показатель быстро падает со смертью наших стариков.

rultursmog

А демократы с их фальшивыми либеральными ценностями и из политических расчетов заигрывают с меньшинствами. Они вконец добьют страну!

smg45acp

Если вы интересуетесь историей, то знаете, что почти все погибшие цивилизации погибли из-за процессов, подтачивавших их изнутри. И наша страна не является исключением. Процессы ее распада начались лет 50 назад, а может и раньше. Как только демократы-либералы — леваки захватили почти все в Америке — правительство, СМИ, школы, политические партии, церковь и т. д.

И сейчас мы видим результат. Когда наша страна рухнет окончательно — это только вопрос времени!

https://inosmi.ru/politic/20210108/248875145.html – цинк