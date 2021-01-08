Больная раком звезда «Чародеев» Александра Яковлева лишилась волос

08.01.2021, 22:18, Разное

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Три года назад актриса Александра Яковлева услышала страшный диагноз – рак груди последней стадии. Сначала она впала в депрессию, но потом взяла себя в руки и, несмотря на то, что лишилась всех волос, продолжает вдохновлять своим примером миллионы людей.

Недавно Александра Яковлева опубликовала фото, на котором она запечатлена в компании своего друга. Артистка позирует в белоснежном свитере и такой же вязанной шапке с замысловатыми узорами. Поклонники сравнили ее с Аленушкой из киносказки «Чародеи». 63-летняя знаменитость перенесла десятки курсов химиотерапии, поэтому совсем лишилась своих шикарных волос.

Звезда картины «Экипаж» ушла из профессии на пике популярности. В 90-х годах она начала заниматься общественной деятельностью в родном Калининграде. За 30 лет своей карьеры она была гендиректором крупного предприятия и мэром города. На протяжении четырех последних лет она является депутатом Горсовета. О своем диагнозе Александра Яковлева пояснила поклонникам в 2019 году, на тот момент она уже два года боролась с онкологией. Рак груди в ее организме развивался безболезненно. В какой-то момент у артистки отнялись ноги, и она не могла передвигаться. Оказалось, что болезнь прогрессировала уже много лет, но у нее ничего не болело.

Врачи изначально сказали, что Александре Яковлевой осталось жить несколько месяцев. После того, как она прошла полное обследование, было принято решение бороться. Актриса понимала, что у нее достаточно сильный организм и стоит попробовать противостоять недугу. После каждого курса химиотерапии ей становилось лучше, а когда она прошла семь процедур, то встала на ноги. На данный момент опухоль перестала расти, поэтому поклонники надеются на чудо и верят, что звезда «Чародеев» все-таки преодолела рак груди.