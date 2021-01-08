Астролог Афина Март прокомментировала вероятность развода Тарзана и Наташи Королевой

08.01.2021, 22:18, Разное

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Почти шесть месяцев поклонники Наташи Королевой и Тарзана обсуждают возможный развод звездной пары из-за скандала с изменой. Астролог Афина Март прокомментировала вероятность того, что звездная пара действительно расстанется.

К всеобщему удивлению, певица не только не ушла от Сергея Глушко, но и публично поддержала супруга. По словам таролога, в этом поступке нет ничего удивительного, так как у Наташи Королевой и Тарзана прослеживается очень сильная связь. Их пару практически невозможно разлучить, хотя, исключения существуют из любых правил. У звезд не только отличная совместимость, но и высокая вероятность того, что брак обновится «как птица Феникс».

Афина Март отметила, что у Наташи Королевой с рождения заложена уникальная способность – выкрутиться из любой ситуации. При этом артистка всегда переворачивает так, чтобы для нее исход был с пользой. Например, певица способна немного соврать или схитрить, чтобы получить собственную выгоду. Астролог считает, что брак знаменитостей, скорее всего, успешно справиться с кризисом и пройдет качественное обновление. У пары таролог видит активизацию семейной темы, комфорта и домашнего уюта. Кроме этого, в гороскопе она увидела беременность, но немного сомневается, решится ли на это Наташа Королева и Тарзан. При этом наберет обороты карьера исполнительницы, а 2021 год будет богатым на путешествия и выступления. Как отметила астролог, супруга Сергея Глушко уже стала «на доску серфинга», хотя многие недоброжелатели уверены, что это «гладильная доска». Афина Март заявила, что хейтеры не дождутся такого поворота событий.