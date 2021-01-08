“Какой самый топ?”: Клава Кока взволновала поклонников пикантными образами из собственного клипа

08.01.2021, 22:18, Разное

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Популярная певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, состоящий из изображений её образов в свежем видеоклипе. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от поклонников.

Совсем недавно на YouTube вышел новый клип исполнительницы, названный “Пьяную домой”. В ходе сюжетной линии Клава Кока, находящаяся в шикарном ресторане, демонстрирует зрителю зажигательные динамичные танцы в окружении множества мужчин. Основным лейтмотивом композиции является просьба красавицы к воображаемому возлюбленному забрать её, находящуюся в нетрезвом состоянии, из заведения. При этом в видео певица предстает в четырех разных образах, фотоизображения которых она выложила в свежем посте в микроблоге. Так, в начале клипа звезда предстает в коротком белом платье с ярко-розовым меховым боа, а уже следующая сцена демонстрирует её в весьма оригинальном одеянии. Таковым явилось длинное открытое платье кремового цвета, с экстремальным разрезом юбки вплоть до зоны бикини, поверх которого красуется накидка из искусно выполненных американских долларов. Повышая “градус” пикантности, в очередной кадр красотка входит уже в наряде, состоящем из латексных черных перчаток и боди с завязками из того же материала. Особой “изюминкой” образа стали огромный черный бант, прикрывающий бюст певицы, и колготки в сеточку. Завершила же видеоработу Клава Кока в более необычном имидже – черный облегающий “верх” с открытым плечом и лосины с “зебровым” принтом.

Собственно, целью публикации стал интерес хозяйки аккаунта к тому, какой же из продемонстрированных ей образов фолловеры считают наиболее привлекательным и эффектным. К слову, напоследок Клава Кока упомянула, что автором-разработчиком показанных луков является вовсе не коллектив профессиональных стилистов, а её ближайшая родственница. “Сестренка сама все придумала!! Лада Высокова, ты лучшая!” – резюмировала она.

Сразу после опубликования страница поста стала быстро набирать восторженные комментарии подписчиков. Все посетители страницы отметили грацию, стройность и красоту Клавы Коки. Что же касается её нарядов, что поклонникам понравились все предложенные варианты, однако наиболее эффектным платьем было признано “кремовое с долларами”. К слову, несколько фолловеров попросили звезду поскорее поделиться в микроблоге бекстейджем со съемок яркого и зажигательного клипа. Всего за несколько часов публикация набрала более 200 тысяч “лайков”.