Мнение: Шоколадная победа России, штраф в 150% за продажу квартиры и сбой в распознавании лиц

08.01.2021, 22:08, Разное

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1. По наводке Руслана Осташко. После того, как ФАС пнул иностранных производителей шоколада, они пожали плечами и начали поставлять в Россию качественный шоколад. Могли бы и раньше, маржа позволяла, но, как в известном анекдоте, «не было твёрдой команды». Теперь иностранный шоколад в России лучше, чем такой же в Европе:

https://roscontrol.com/journal/news/roskontrol-proveril-kak-komanda-fas-deystvuet-na-proizvoditeley-shokolada/

Экспертиза двух образцов с апельсином и миндалем подтвердила их идентичность, в т.ч. по составу. А вот итоги теста темного шоколада без добавок экспертов приятно удивили. Несмотря на то, что и тот и другой шоколад были изготовлены на одном заводе во Франции, в образце, привезенном из Европы, было выявлено несоответствие по нескольким жирным кислотам масла какао. Это может указывать на наличие дополнительных ингредиентов, например, улучшителей. У темного шоколада Lindt, приобретенного в России, таких проблем не обнаружено. Так что можно сказать, что производитель постарался для российского потребителя и сделал шоколад не только не хуже, но даже лучше, чем для европейских стран.

Напомню, кстати, что в Швейцарии шоколадные деревья не растут, климат не тот. Поэтому настоящим любителям шоколада стоит задуматься о том, чтобы покупать чистый, неразбавленный шоколад напрямую из тех стран, в которых он делается: из Венесуэлы, Мадагаскара и так далее. Такие интернет-магазины в России есть.

2. Катастрофа в отдельно взятой семье. Продали квартиру за 12 млн рублей, получили деньги, всё в порядке. Покупатели довольны, сделка оформлена нотариально, жить да радоваться. Через два года внезапно выясняется, что раз квартиру продали китайцам, то есть иностранцам, продажу следовало оформлять строго по безналичному расчёту. Продавали за наличные, следовательно, нарушен закон. Штраф — 75% от суммы сделки. Продавцов было двое, так что штраф удваивается, продавцы должны теперь выплатить Налоговой 18 млн рублей.

Излишне пояснять, что и агентство по недвижимости, и нотариус просто рассмеялись в лицо продавцам, когда те попросили их взять на себя ответственность за невнимательность:

https://life.ru/p/1358929

https://www.facebook.com/groups/realtor.russia/permalink/3490191234389754/

Конечно, это крайне неприятная ситуация для всего общества. Налоговая понесла от этого дела мощные репутационные потери, которые и близко не покрываются 18 млн рублей: каждому понятно, что даже если формально налоговики и правы, в этой ситуации они просто грабят невиновных людей.

Причина проблемы также ясна – дырявые нормативные акты. Наказание должно соответствовать преступлению, нельзя отправлять людей в лагерь на 10 лет за рассказанный анекдот или украденные три колоска.

Ситуацию подобную этой следует прямо предусмотреть в законодательстве. Полагаю, нужно или раз так в 50 снизить штрафы за ненамеренное нарушение, или возложить ответственность по выплате штрафа на нотариуса, который заверял договор купли-продажи квартиры.

3. Читатели пишут:

Софт распознавания лиц в целом работает. Но иногда он работает плохо. Заведомо невиновного человека ошибочно опознали, как ранее укравшего в Ашане элитный алкоголь.

Доверие к софту велико — и среди охранников, и среди полиции. История обошлась малой кровью, т.к. у жертвы была возможность рассказать полиции о месте работы, о владении недвижимостью, сразу вызвать крутого адвоката, час работы которого стоит 15 тысяч рублей и т.д. В результате охрана продержала 2 часа в магазине, потом ещё 4 часа пришлось провести в полиции. В которой, как обычно, настойчиво требовали сознаться (но не били ни там, ни там).

Источник: https://www.facebook.com/anton.veetwin/posts/3551996681512879

Предполагаю, что там стоит софт фирмы Крок, который вообще-то хороший, вот описание их побед над реальными ворами (интересное IT): https://habr.com/ru/company/croc/blog/358128/

В юридической рассылке как-то читал о человеке, которому не повезло иметь полное совпадение ФИО и даты рождения с каким-то отбывающим наказание преступником, с которого суд постановил взыскать большие суммы в пользу жертв. Гражданин не мог купить машину, открыть счёт в банке, устроиться на нормальную работу из-за своего двойника. Суды он выигрывал, ну возвращали ему машину — пристав опять арестовывал. Юристы в целом считали, что дело безнадёжно и давали совет уезжать из России — IT не победить.

Я посоветовал жертве съездить в Крок, чтобы его там сфотографировали с высоким качеством и вычеркнули из базы. Предполагаю, что жертвы ошибочного опознания по лицу, если не предпринять усилий при первом ложном опознании — тоже попадут в какие-то нехорошие базы. Из которых выписаться может и не получиться.

Вообще, это интересная тема. IT, когда работает — это намного лучше, чем без IT. Но когда работает неправильно, кому-то может очень не повезти…