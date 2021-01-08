Нас обманули? Нет! – Личное мнение

08.01.2021, 22:06, Разное

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В курятнике — переполох. Фанатки Решетовой, Тимути и Шишковой с Симоной в волнении обсуждают артефакты, намекающие на воссоединение карликового рэпера с чуть сутулой моделью Настей:



Фото: Соцсети

Неужели, всех обманули? Что за романтическая обстановка под жарким солнцем и в темноте?

Тимати, встретив Новый год в компании Филиппа Бедросовича, мамы в жёлтых ботинках Тимберленд и бывшей наложницы, напоминавшей всем свои видом прислугу Киркорова, укатил в Дубай.

А там его ждала Решетова.

Неужели нет никакого расставания, кудахчут возмущённые курочки. Обманули, как последние жиганы какие-то нас?!

Мы им — лучики добра. Пожелания встретить новое личное счастье. Не расстраиваться, остаться друзьями, а они нам — фигу и камень вот та-а-акенный за пазухой?!

Отнюдь. Как я и предсказывала, формат отношений в гареме изменится следующим образом: официальные праздники Тимати проводит с семьёй.

В семью входит мама Симона. Правильная внучка. Правильная наложница. Правильные они потому что послушно отдали дитя бабушке-валиде в Инстаграм.

Решетова с сыном — совершенные отщепенцы. На официальные торжества их не приглашают, потому что ослушались. Как я и писала, первое время Тимурка будет навещать их в свободное время или с оказией (съёмки Холостяка рядом проходят), а потом, со временем, и вовсе забудет отщепившуюся семью.

Я верю в разум Симоны — она всё правильно рассчитала. Вздумала бунтовать, Настенька? Не хочешь пальчик ноги бабушки полизать? Значит, маленький султанчик о тебе рано или поздно забудет. Точнее, рано, если ещё не забыл.

Настя может сколько угодно фотографироваться рядом с клумбами. Итог этих отношений давно понятен.