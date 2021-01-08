 

Мнение: Почему не введут ограничения по продаже пиротехники?

08.01.2021, 22:02, Разное
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Добрый вечер. Скажите, а почему никто не контролирует, кому продают петарды, и продают всем подряд? Вон в любимом краю проплаченных цивилеботов, он же “Кузбасс – территория ДОБРА”, представители этого самого “добра” засунули собаке в пасть петарду и ей теперь деньги на операцию ищут (так “Мы Кузбассом привыкли гордиться” же!). Или, в журнале сегодня читал, ещё где-то бросили женщине петарду в коляску (был бы я её мужем, тоже бы бросил – их трупы в Томь). Нельзя, что ли, как-то ограничивать продажи и больным на всю голову их не продавать, чтобы собак и детей не калечили? Вон продажу алкоголя же контролируют, а почему петард нельзя?
И кстати, по поводу алкоголя. Недавно я возмутился, что петардасы пугают собак своими взрывами, и набежали их защитники, возмущённые тем, что я порчу людям праздник. Да я вообще тот ещё любитель не давать людям высококультурно (“Кузбасс – край высокой культуры”, ещё один лозунг здешних ура-патриотов) отдыхать. Вот сегодня, когда соседи ночью нажрались и орали, нет бы порадоваться, что всю ночь, твари, спать не дава… тьфу, хотел сказать, нет бы порадоваться, что у людей праздник, так начал вместо этого долбить в стенку и орать, как псих какой-нибудь! Сам не пью, в отличие от нормальных людей, так хоть другим бы праздник не портил, таки да?
Только одна вещь мне остаётся непонятной – почему, когда топят за право отмечать Новый год как хоят, забывают, что и другие таки тоже, внезапно, имеют право отмечать Новый год, как они хоят, то есть без дурацкой стрельбы и пьяных воплей? Или только петардасы и алкашня имеют это самое право по причине короны на голове, а другие нет?

Источник: Достало



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