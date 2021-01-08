На Донбассе боевики обстреляли украинских ремонтников

08.01.2021, 21:56, Новости дня

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На Донбассе сепаратисты открыли огонь по бригаде ремонтников. Работы пришлось прекратить, сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Сообщается, что бригада работников собиралась сегодня утром провести работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода Горловка – Торецк. Были получены письменные гарантии безопасности от представителей “ДНР”, но рабочих обстреляли из стрелкового оружия и гранатомета.

“В 12.00 восстановительные работы продолжились. Однако несмотря на договоренности, около 14.00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Работы были немедленно прекращены, рабочую бригаду и офицеров Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации вывели из зоны работ.

Украинская сторона СЦКК сообщила, что подготовила письменную ноту в адрес ОБСЕ из-за провокационных обстрелов.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.