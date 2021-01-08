Участник штурма Капитолия затребовал переводчика с русского

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08.01.2021, 21:48, Новости дня
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В суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка, пишет Washington Post. Издание уточняет, что несколько десятков человек, арестованных в Вашингтоне, предстали перед судом накануне.

«Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», – заявил, по данным WP, русскоговорящий мужчина судье, передает РИА «Новости». При этом никаких деталей больше не приводится.

В настоящее время полиция, ФБР и Минюст продолжают поиск участников беспорядков в американской столице. По словам главы полиции округа Колумбия Роберта Конти, его ведомство предлагает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать погромщиков.

По данным Washington Post, одного человека обвинили в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.

Ранее в социальных сетях с иронией отреагировали на предположения о якобы возможном «вмешательстве» РФ в беспорядки в США.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, более 50 протестовавших были задержаны. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов.



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