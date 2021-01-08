 

События в Вашингтоне на руку Лукашенко – политолог Класковский

08.01.2021, 21:46, Разное
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Вот уже пять месяцев в республике не утихают акции протеста. Руководство страны обвиняют в фальсификации выборов президента. Оппозиция требует провести новое голосование и освободить всех политзаключенных. По данным независимых СМИ, в демонстрациях приняло участие более миллиона человек.

События в Вашингтоне, отметил политолог Александр Класковский, не мог не прокомментировать белорусский лидер. Напомним, что 6 января в американской столице сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий и попытались сорвать утверждение итогов выборов, на которых победил его соперник Джо Байден.

Лукашенко упомянул о случившемся во время рождественского выступления в храме. Проецируя американские события на белорусские реалии, Батька попытался оправдать свою жестокую политику по отношению к своим противникам, заявил Класковский в своем телеграм-канале.

Тема штурма Капитолия активно муссировалась в белорусских государственных СМИ. В частности, эксперты заявили, что США потеряли моральное право заниматься продвижением демократии в мире. Прежде чем давать другим странам советы, Вашингтону следует разобраться со своими проблемами.

Также белорусская пресса обвинила американских силовиков в излишней жестокости. Известно, что в результате беспорядков 6 январе погибли пять человек, в том числе один полицейский. Однако говорить, что все они скончались из-за полицейского насилия нельзя.

“Три человека умерли в окрестностях Капитолия в результате “отдельных неотложных медицинских ситуаций”, – продолжил Класковский.

Но такие детали не волнуют пропаганду. Белорусская пресса теперь будет ссылаться на американский пример. Политолог усомнился в том, что нового президента США Джо Байдена будут действительно волновать попытки пропагандистов отказать Вашингтону в праве продвижения демократии.



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