 

Публицист Невзоров предрек уход белорусского ОМОНа от Лукашенко

08.01.2021, 21:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известный российский публицист Александр Невзоров считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко столкнется с большими разочарованиями в 2021 году. По мнению эксперта, это связано с тем, что глава белорусского государства подобен диктаторам, которые до сих пор живут в середине ХХ века.

Невзоров пояснил, что Лукашенко считает возможным скрыть свои преступления с помощью достижений технического прогресса, как это делали правители прошлого столетия. Специалист считает, что в ХХI веке такой способ утаить информацию попросту не работает, поскольку техническая грамотность населения значительно повысилась.

Публицист убежден, что даже самые верные соратники, на которых полагается Александр Лукашенко, в тайне записывают его “закулисную” деятельность и переговоры. Эксперт ожидает, что в 2021 году некоторые из этих записей будут обнародованы, в частности, – те, на которых Батька отдаёт подчинённым преступные распоряжения касательно протестующих белорусов.

Кроме того, Александр Невзоров уверен, что в наступившем году Лукашенко ждёт предательство сотрудников ОМОНа. Такой сценарий специалист считает неизбежным. Эксперт уверен, что белорусский народ обладает высоким уровнем самоорганизации, что позволит им освободиться от “придурковатого социализма” и привести свою страну к подъёму.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Мнение: Расизм в Макдональдсе, налоговая стрижка британцев и Россия против Байдена

05.09 / КГБ Беларуси заявило о задержании основателя «Википедии» Джимми Уэйлса

06.11 / Кому положена прибавка к пенсии в 2021 году

22.08 / Глубокая заморозка

06.01 / Известная корейская закуска оказалась ключом к долголетию

02.08 / В Башкирии влюблённая пара занялась сексом на остановке

12.09 / Метеорологическая служба Азербайджана начнёт уведомлять граждан об опасных закатах

04.12 / Мнение: Обзоры низкого уровня

23.07 / Мнение: Россия в 1,5 раза экологичнее, рейтинг регионов по качеству жизни и чью премию получила Грета

21.07 / Ученые доказали существование скрытых активных вулканов на Венере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска