Публицист Невзоров предрек уход белорусского ОМОНа от Лукашенко

08.01.2021, 21:46, Разное

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Известный российский публицист Александр Невзоров считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко столкнется с большими разочарованиями в 2021 году. По мнению эксперта, это связано с тем, что глава белорусского государства подобен диктаторам, которые до сих пор живут в середине ХХ века.

Невзоров пояснил, что Лукашенко считает возможным скрыть свои преступления с помощью достижений технического прогресса, как это делали правители прошлого столетия. Специалист считает, что в ХХI веке такой способ утаить информацию попросту не работает, поскольку техническая грамотность населения значительно повысилась.

Публицист убежден, что даже самые верные соратники, на которых полагается Александр Лукашенко, в тайне записывают его “закулисную” деятельность и переговоры. Эксперт ожидает, что в 2021 году некоторые из этих записей будут обнародованы, в частности, – те, на которых Батька отдаёт подчинённым преступные распоряжения касательно протестующих белорусов.

Кроме того, Александр Невзоров уверен, что в наступившем году Лукашенко ждёт предательство сотрудников ОМОНа. Такой сценарий специалист считает неизбежным. Эксперт уверен, что белорусский народ обладает высоким уровнем самоорганизации, что позволит им освободиться от “придурковатого социализма” и привести свою страну к подъёму.