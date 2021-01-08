SpinLaunch испытает космическую «катапульту»

08.01.2021, 21:34, Новости дня

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Калифорнийская компания SpinLaunch предлагает принципиально новый способ запуска космических аппаратов на орбиту Земли. Специалисты назвали его «катапультой», при помощи которой зонду можно будет «выбрасывать» с большой скоростью.

Как отмечают эксперты, потребность в новой технологии запуска, которая отличалась бы меньшими энергетическими и финансовыми затратами со временем назревает, так как все больше компаний, в том числе и коммерческих, участвуют в космических программах.

Для начала SpinLaunch попытается осуществить суборбитальный запуск, подняв аппарат на высоту всего около ста километров. Разработчик рассчитывает на успех, после чего планирует продолжить свои изыскания.