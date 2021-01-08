Мнение: В ожидании Байдена

08.01.2021, 21:28, Разное

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В ожидании Байдена

Беспорядки в Вашингтоне и окончательное поражение Трампа применительно к Украине сопровождались крысиными бегами представителей украинской колониальной администрации, которые стремились засвидетельствовать свою лояльность лично Байдену и Демократической партии. Предшествующие колебания теперь выглядят полностью неуместными, и теперь уже не стоит вопрос, чьи звонки из Вашингтона будут определяющими для Украины.

Помимо Байдена, который курировал Украину и Порошенко лично, в Госдепартамент США возвращается Виктория Нуланд, которая на новой должности также будет заниматься вопросами, связанными с Восточной Европой. Также на различные должности вернется ряд лиц, работавших во второй администрации Обамы, и тут есть проблема для Зеленского, потому что у Порошенко там уже есть подвязки, а к Зеленскому еще со времен его разговоров с Трампом по телефону есть немало вопросов.

Что главное, при Байдене Порошенко уже точно не сядет. Наоборот, он резонно ожидает, что верность своему господину будет вознаграждена, что откроет для него определенные политические перспективы. Уголовные дела против Порошенко будут потоплены в судебной рутине, пленки Деркача теперь уже точно никого не заинтересуют ни на Украине, ни тем более в США, где их постараются вытеснить на обочину информационного пространства, как это ведущие американские СМИ проделали с делом Хантера Байдена, просто сделав вид, что его не существует, а те СМИ, которые осмелились про это писать и говорить, просто подверглись цензуре и остракизму. В условиях захвата власти демократами эти зачистки обретут еще большую систематичность, а уровень цензуры многих еще не раз удивит.

Также обречены дела, связанные с показаниями бывшего генпрокурора Шокина, которого уволили по приказу Байдена, или же попытки Давида Жвании дать показания на Порошенко. Наоборот, получив доступ к государственным инструментам управления, Байден и его окружение предпримут усилия, чтобы зачистить эту информацию и организовать преследования тех, кто ее распространял и распространяет – как в медийном отношении (через цифровые ТНК и подконтрольные СМИ), так и через государственные механизмы путем фабрикации различных дел против лиц, которые пытались подыгрывать Трампу на Украине или находясь в эмиграции в США. В условиях разгрома команды Трампа их некому будет особо защитить, а те СМИ, которые будут пытаться поддерживать интерес к данной теме, столкнутся с блокировками в социальных сетях, понижением ранжирования в поисковой выдаче и прочими прелестями американского ангсоца.

Само собой, анонс поставок оборудования для «информационной работы» на Украине также намекает на то, что цензура в украинском сегменте интернета будет ужесточаться, и за малейший отход от генеральной линии партии будут следовать обвинения в работе на Кремль и ФСБ, что, несомненно, включает в себя любые попытки поднимать тему коррупции семейства Байдена и темы внешнего управления. Так что «вольница» времен Трампа заканчивается, и впереди Украину ждет новая охота на инакомыслящих. В особенности это касается сомневающихся в роли мирового гегемона в украинских делах и вообще.

Зеленский в этих обстоятельствах, конечно, не сможет что-либо выполнить из своих обещаний, даже если бы он вдруг этого действительно хотел. Посадить Порошенко он не сможет, потому что администрация Байдена ему этого не позволит. Прекратить войну на Донбассе он не сможет, потому что США не заинтересованы в том, чтобы она прекращалась. Отказаться от блокирования с нацистами он не в состоянии, потому что США заинтересованы в сохранении этого инструмента давления на инакомыслящих на Украине, а также как запасного варианта давления на самого Зеленского. В итоге победа Байдена фактически закрепит за Зеленским роль марионетки на весь оставшийся у него срок, безотносительно того, досидит ли он его до конца или же уйдет досрочно.

Призывы отдельных депутатов и блогеров (в том числе из фракции Зеленского) бороться с внешним управлением и соросятами на ближайшие годы становятся просто не актуальным, так как с соросятами было удобно бороться при Трампе, который боролся с Соросом и верхушкой Демократической партии, что позволяло рассчитывать на какую-то поддержку в Вашингтоне. Ныне же в Белом Доме и Госдепе будут работать люди, напрямую связанные с Соросом. И если Зеленский показывал свою полную зависимость от соросят и МВФ еще при Трампе, то можете только представить, какие глубины унижения и лизоблюдства будут достигнуты при Байдене. Так что, с одной стороны, победа Байдена мало что меняет в колониальном статусе Украины, но с другой стороны, она приведет к дальнейшему укреплению тотальной зависимости Украины от решений Вашингтона, и идущие из Киева славословия Байдену и осуждения Трампа служат характерным маркером – личный состав колониальной администрации полностью осознает грядущие перспективы и готов работать усердно, чтобы не разочаровать вернувшегося из недолгой отлучки господина.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/krysinaya-voznya-v-ozhidanii-baydena/ – цинк