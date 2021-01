“Не метеорит”: Ученые опровергли популярную теорию обоснования последнего ледникового периода

08.01.2021, 21:24, Разное

Австрийские исследователи недавно провели исследование, посвященное изучению обстоятельств последнего ледникового периода на Земле, случившегося около 13 тысяч лет назад. По словам исследователей, результаты научной работы опровергают “метеоритную” теорию упомянутого природного катаклизма.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Университет Инсбрука (Австрия), стала озвученная ранее и ставшая популярной гипотеза о том, что последний ледниковый период, продолжавшийся в итоге около 1200 лет, был вызван падением на Землю метеорита, повлиявшим таким образом на изменение климатических условий. В частности, первым и главным подтверждением такой теории считались итоги исследования американских археологов, проведенного в 2012 году. В ходе него научная группа из США нашла на дне озера Куицео (Мексика) отложения, которые доказывают факт падения на планету в начале позднего дриасового периода метеорита. Чуть позже была установлена и примерная дата данного события – 12820 лет тому назад. Однако профессору Кристофу Шпётлю, возглавляющему австрийскую научную группу, показалась недостаточно убедительной фиксация даты резкого похолодания на отметке в 12900 лет. Дело в том, что проведенные ранее исследования данный временной период определяли весьма приблизительно, а погрешность составляла целую сотню лет.

Группа Шпётля провела более углубленное изучение вопроса, воспользовавшись при этом пробами льда и натечных отложений, собранными в разное время со всего Земного шара – в Китае, Индии, Узбекистане, Бразилии, Испании и т.д. Тщательный анализ образцов установил более точную дату позднего дриаса – 12870 лет назад. Обнаруженный факт продемонстрировал, что падение метеорита случилось на полвека позже, чем начался ледниковый период. Таким образом, по мнению авторов исследования, космическое тело не могло быть причиной резкого похолодания на планете.

К слову, как информировали специалисты, был выявлен и примерный “маршрутный сценарий” упомянутого природного явления. Так, похолодание началось на территории Северной Атлантики, далее же атмосферные и океанические массы распространились на юг планеты. Потепление же, напротив, происходило в обратном направлении – от тропических регионов Тихого океана в северном направлении. Об этом пишет Proceedings of the National Academy of Sciences.