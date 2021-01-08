“Новый рубеж”: Ученые заявили об открытии способного выявить наркоманию у древних людей метода

08.01.2021, 21:24, Разное

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Датские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли открыть метод, позволяющий выявлять наличие наркотических веществ в зубном камне давно умерших людей. По словам исследователей, длительность присутствия наркотиков в упомянутом образце может составлять до 1 миллиона лет.

Отправной точкой исследования стало стремление археолога Бьерна Пира Бартольди из Лейденского университета (Нидерланды) изучить способы самолечения голландских фермеров XIX века. Примечательно, что на момент начала научной работы уже существовала методика идентификации в зубном налете скелетов давно умерших людей остатков еды, напитков и многих других веществ. Однако выявление остатков опиатов, каннабиса и других наркотических веществ было невозможно, так как для этого был необходим специализированный профильный тест. За помощью голландский ученый обратился к коллегам из Дании, представляющим Орхусский университет, которые владели методологией создания подобных научных инструментов и имели определенный опыт в этом направлении. В ходе эксперимента датская научная группа, возглавляемая Дорте Биндслевом, использовала образец гидроксиапатита, являющегося основным минералом зубного камня, и параллельно произвели смешение ряда наркотических веществ. В качестве таковых, в частности, выступили легальные наркотики в виде кофеина, никотина и каннабидиола, а также контролируемые вещества – героин, кокаин и оксикодон. В итоге 67 наркотиков и их метаболитов прошли измерение посредством пропуска смеси через поверхности высокопроизводительного масс-спектрометра, который смог идентифицировать типы различных молекул в зависимости от их веса и заряда.

Разработанная методика была протестирована датскими специалистами на десяти трупах лиц, подозреваемых в наркомании и подвергшихся ранее вскрытию в структуре Департамента судебной медицины Орхуса. Протокол испытания выявил 44 препарата и метаболита, и этот результат оказался значительно более точным, чем итоги стандартного анализа крови исследуемых тел, сделанного ранее.

Результаты научной работы прокомментировал известный американский археолог Шеннон Тушингем, представляющий Университет штата Вашингтон. Исследователь напомнил, что, согласно данным ранее проведенных исследований, зубной налет имеет возможность “выжить” даже спустя миллион лет после смерти человека. На основании данного факта ученый предположил проведение в ближайшей перспективе научных работ на предмет изучения проявлений применения наркотических веществ у древних людей, назвав открытую датскими экспертами технологию “новым рубежом”. Об этом пишет Forensis Science International.