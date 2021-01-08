Ученые рассказали, почему крокодилы со времен динозавров изменились незначительно

08.01.2021, 21:24, Разное

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Ученые, которые представляют Бристольский университет, рассказали, почему у крокодилов прослеживаются незначительные изменения со времен существования динозавров. Исследование, проведенное ими, объяснило схему действия модели эволюции «стоп-старт», которая управляется с помощью окружающей среды.

Крокодилы, которые существуют в современном мире, очень напоминают виды, жившие в юрском периоде приблизительно 200 миллионов лет тому назад. На данный момент их существует на Земле 25 видов. В доисторические времена можно было увидеть крокодилов, размеры которых были сродни динозаврам. Кроме этого, некоторые из них были травоядными, обитали в море и могли быстро бегать. В своем новом исследовании исследователи объяснили, что крокодилы прошли схему эволюции, получившую название «прерывистое равновесие». Ученые предполагают, что их развитие ускорялось по мере того, как происходило потепление. В результате, они даже увеличивались в размерах.

По словам ведущего автора исследования Макса Стокдейла для того, чтобы оценить скорость эволюции исследователи использовали алгоритм машинного обучения. В процессе работы они измеряли размеры тела крокодилов, изучали, сколько им необходимо еды и оценивали величину популяции с вероятность полного вымирания.

Полученная информация показала, что небольшое количество видов крокодилов связано с медленными темпами эволюции. Пресмыкающиеся обрели достаточно универсальное строение тела, поэтому им не понадобилось что-то менять, чтобы выжить. Именно поэтому они пережили в меловом периоде удар метеора, когда вымерли динозавры. При этом, они лучше ощущают себя в теплом климате, так как не могут контролировать температуру собственного тела, требуя это от окружающей среды. Крокодилы получают солнечную энергию и не нуждаются в таком обильном и частом питании как теплокровные животные.

Доктор Макс Стокдейл отметил, что взаимосвязь между живыми существами и планетой невероятно сложная. Крокодилы выбрали образ жизни, который был достаточно универсальным и позволил им адаптироваться к переменчивым изменениям окружающей среды. Ученые также хотят выяснить, почему произошло вымирание одних видов крокодилов, а другие доисторические пресмыкающиеся остались.