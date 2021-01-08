 

Ученые рассказали, почему крокодилы со времен динозавров изменились незначительно

08.01.2021, 21:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые, которые представляют Бристольский университет, рассказали, почему у крокодилов прослеживаются незначительные изменения со времен существования динозавров. Исследование, проведенное ими, объяснило схему действия модели эволюции «стоп-старт», которая управляется с помощью окружающей среды.
Крокодилы, которые существуют в современном мире, очень напоминают виды, жившие в юрском периоде приблизительно 200 миллионов лет тому назад. На данный момент их существует на Земле 25 видов. В доисторические времена можно было увидеть крокодилов, размеры которых были сродни динозаврам. Кроме этого, некоторые из них были травоядными, обитали в море и могли быстро бегать. В своем новом исследовании исследователи объяснили, что крокодилы прошли схему эволюции, получившую название «прерывистое равновесие». Ученые предполагают, что их развитие ускорялось по мере того, как происходило потепление. В результате, они даже увеличивались в размерах.

По словам ведущего автора исследования Макса Стокдейла для того, чтобы оценить скорость эволюции исследователи использовали алгоритм машинного обучения. В процессе работы они измеряли размеры тела крокодилов, изучали, сколько им необходимо еды и оценивали величину популяции с вероятность полного вымирания.

Полученная информация показала, что небольшое количество видов крокодилов связано с медленными темпами эволюции. Пресмыкающиеся обрели достаточно универсальное строение тела, поэтому им не понадобилось что-то менять, чтобы выжить. Именно поэтому они пережили в меловом периоде удар метеора, когда вымерли динозавры. При этом, они лучше ощущают себя в теплом климате, так как не могут контролировать температуру собственного тела, требуя это от окружающей среды. Крокодилы получают солнечную энергию и не нуждаются в таком обильном и частом питании как теплокровные животные.

Доктор Макс Стокдейл отметил, что взаимосвязь между живыми существами и планетой невероятно сложная. Крокодилы выбрали образ жизни, который был достаточно универсальным и позволил им адаптироваться к переменчивым изменениям окружающей среды. Ученые также хотят выяснить, почему произошло вымирание одних видов крокодилов, а другие доисторические пресмыкающиеся остались.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Путин: Мы сохраним добрую память о Жванецком

11.11 / Обнародовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи

11.10 / Дмитрий Шепелев сообщил о мыслях, касающихся профессионального спорта

23.11 / В Москве мужчину осудили за фейк о коронавирусе

11.11 / Мнение: О 1500 ковидных смертей в день

29.06 / Лариса Гузеева не собирается торопить детей с внуками

19.11 / Прохор Шаляпин высказался об Ольге Бузовой: “Она не является угрозой для главных звезд эстрады”

16.12 / Не пришли на похороны! Как могли? – Личное мнение

26.09 / Эксперты назвали способы избавления от опасного жира на животе

04.01 / Политолог Погребинский констатировал “беспомощность” президента Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска