The Washington Post: одному из задержанных за штурм Капитолия потребовался переводчик с русского языка

08.01.2021, 21:02, Новости дня

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Несколько десятков человек, задержанных во время беспорядков в здании Конгресса США, предстали перед Верховным судом округа Колумбия. Об этом сообщает The Washington Post.

В суде 40 задержанным предъявили обвинение в незаконном проникновении в государственную собственность. Прокуратура изучает также доказательства для дополнительного обвинения в нарушении комендантского часа.

Одному из задержанных потребовался в суде переводчик с русского языка. Он заявил в судье: “Я не знаю, о каком незаконном проникновении вы говорите”. Других подробностей о нем газета не приводит.

Сообщается, что одному из арестованных прокуратура предъявила обвинение в хранении “автоматического оружия военного образца” и 11 бутылок с зажигательной смесью. Еще один был обвинен в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.

Большинство обвиняемых прибыли из-за пределов Вашингтона, включая Орегон, Флориду, Вайоминг, Коннектикут и Пенсильванию. Некоторые живут в штатах Мэриленд и Вирджиния.

Издание отмечает, что, хотя в некоторых случаях прокуратура требовала заключения задержанных в тюрьму в ожидании суда, большинство из них были освобождены под подписку о невыезде.

На одном из видео штурма Капитолия слышны крики на русском языке.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции, были задержаны 52 человека, а в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, а за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп на эти выборы шел вместе с Пенсом, который, в случае победы, должен был вновь стать вице-президентом страны.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.