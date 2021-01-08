Мнение: Письмо: “Крутила-вертела мужиками”

08.01.2021, 21:00, Разное

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Вот еще Ученица, которую “ухожоры обажают”.

Но эта Ученица-Выскочка, самая комичная смесь. А может и самая печальная.

Разбирайте сами.

alex_alex2

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Читаю ваш блок более трех лет. Много раз хотела написать, но каждый раз останавливалась. Казалось, что сама разбирусь и справлюсь. Но вот сейчас понимаю, что нужен взгляд со стороны. Очень надеюсь, что случиться новогоднее чудо и я попаду на «острые зубы» ваших замечательных коментаторов.

Я стараюсь жить по вашим заветам, хотя с некоторыми не совсем согласна. Извините, я за честность. Все ресурсы у меня в хорошем состоянии. Кроме образования. У меня только школа и курсы секретарей-референтов. Я училась на дизайнера, но бросила. Я не считаю, что образование дает какие-то бонусы по жизни. Примеров много: врачи, учителя да и другие профессии вкалывают с утра до вечера и получают копейки на доширак.

Мне 35 лет, живу в одной из прибалтийских столиц. Я красивая, с прекрасной фигурой. За собой очень слежу: зал, силовые, бокс, всегда легкий загар, ПП. Все вокруг говорят, что выгляжу на 10 лет моложе. Одеваюсь только в бренды. Это мой принцип. И мне всё ещё кажеться, что у меня всё впереди.

У меня необычная профессия. Я- астролог. Собственно, про это и речь. Как бы моя профессия тормазит мою личную жизнь. Консультирую на разных сайтах. Мои прогнозы очень ценятся, потому что сбываются. Оплата за консультацию от 150 Евро. Но бывает, что и по 1000. Астрологией занимаюсь 6 лет. Изучала всё сама. Считаю большинство астрологов шарлатанами-недоучками. А астрологические школы- разводом на деньги.

На форумах, где я консультирую, мне все завидуют. Потому что я добиваюсь хороших результатов, а они все лажают. Вобщем, врагов и завистников полно. Все выставляют какие-то свои дипломы и сертификаты, а по факту ничего в карте увидеть не могут. Но я не про это.

Моя проблема в личной жизни связана с моей работой. Несмотря на то, что у меня действительно прекрасный имидж и одеваюсь только в бренды, с личной жизнью полная беда. Да-да, вот прям признаюсь честно. Нет, у меня всё время есть поклоники и ухожоры, но это всё не то.

Я на них смотрю свысока и разрешаю им делать мою жизнь комфортнее. Их ОЗ и СЗ намного ниже моей. Прямо, как вот вы писали в комментариях в одном из последних писем.

Я была замужем. Это очень ранний гражданский брак. Мне было 18 лет. Я была влюблена без памяти. Он был намного, почти в два раза старше. И занимался… ну не совсем законными делами. Жизнь была похоже на сказку: я ни в чем не знала отказа. Магазины, спа, курорты- всё, что я захочу. Казалось, что так будет всегда. Но потом оказалось, что у него есть семья. Это был удар! Хотя я иногда и подозревала, но не хотела видеть. Я хотела покончить с собой. Было так больно! Болели даже ресницы. Мой прекрасный принц сказал, что его жена тоже покончит с собой, если он меня не оставит. А у них двое детей! Вобщем, он купил мне шикарную квартиру и исчез.

Я выжила, но обозлилась на весь мужской мир. Крутила-вертела мужиками, как только могла. Разводила на деньги. Да, я знаю, что вы это всё не одобряете. Но я не хочу выглядеть лучше в ваших глазах, чем есть на самом деле. Это было бы не честно. Деньги мне давали и подарки покупали даже без секса. Секс я не очень люблю. Сам процесс. Но понимаю, что надо для здоровья. Поэтому этот ресурс тоже прокачен.

Но вот в какой-то момент «часики затикали». Всё, как вы пишите! И в этом основная проблема! У меня сейчас есть рядом мужчина, который меня обажает. Он строит дом для нашей будущей семьи. Влез в кредиты и долги. И сделал мне предложение. Казалось бы, живи и радуйся. Но он простой водитель! И я его за год отношений так и не смогла полюбить. Он не сможет мне создать ту жизнь, о которой я мечтаю! Он никогда не жил такой жизнью, а я жила!

Дорогая Эволюция, что мне делать?

Я у себя в прогнозах вижу очень достойную партию. Но это будет, когда мне уже будет 44 года! Там всё: и любовь, и деньги, и статус.

То ли ждать своего человека, толи связать уже свою жизнь с тем, кто меня обажает? Он меня даже в ванну на руках носит. В прямом смысле.

Он очень хочет от меня ребенка. А я боюсь . Вот рожу, а потом у нас не сложится. И ребенок будет несчастным. А я же хочу создать для ребенка такую жизнь, чтобы как в раю!

И ещё . Мой отец был алкаголиком. Я боюсь, что что-то передасся ребенку.

Опять дилема как и с замужем: рожать или не рожать?

Вобщем, я совсем запуталась. Хоть и стараюсь применять на практике ваши советы.

Помогите, пожалуйста, разобраться. С уважением, Оксана.