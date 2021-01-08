Аналитик Безпалько обрисовал контуры будущего Союзного государства России и Белоруссии

08.01.2021, 20:54, Разное

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Учитывая масштабы Союзного государства, ему необходим двух– или трехпалатный парламент, уверен Безпалько. Третьей палатой может быть народное представительство, полагает эксперт. В пример он привел Общественную палату России.

Политолог выступил за сильную президентскую власть в Союзном государстве. Но она должна дополнять парламент – это позволит создать сбалансированную систему сдержек и противовесов, пояснил Безпалько. По его словам, в Союзном государстве должны учитываться интересы каждой группы населения и ее вклад в развитие государства, экономики и культуры.

К перспективам интеграции России и Белоруссии при Александре Лукашенко политолог относится скептически. Если преемники Батьки будут повторять его политику, то Союзное государство не состоится, предупреждает аналитик.

Лукашенко использует тему интеграции России и Белоруссии для получения ресурсов от восточного соседа, убежден Безпалько. Реального сближения белорусский лидер стремился не допустить, приводит мнение эксперта портал “Украина.ру”.

Договор об интеграции Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Он предполагает создание единого культурного, экономического пространства, проведение общей финансовой и оборонной политики.

Александр Лукашенко считает договор об интеграции России и Белоруссии устаревшим. По его мнению, двум странам нужно искать новые форматы сближения.

Опрошенные “Дни.ру” эксперты по-разному оценили перспективы интеграции России и Белоруссии в 2021 году. Политолог Павел Салин считает, что в лучшем случае все останется на прежнем уровне, в худшем – процесс пойдет вспять. Другое мнение у публициста Армена Гаспаряна: большинство белорусских политиков уверены в необходимости тесного сближения с Россией, отметил эксперт.