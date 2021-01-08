Эндокринолог Калинчев оценил возможность передозировки витамином D

08.01.2021, 20:34, Разное

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Врач-эндокринолог Алексей Калинчев оценил, насколько может быть опасной передозировка витамином D. Специалист пояснил о собственной практике в вопросе назначения данного средства и озвучил последствия его некорректного приема.

Калинчев считает, что риск развития гипервитаминоза в случае употребления витамина D не является существенным. В связи с этим эта тема не заслуживает отдельного внимания. За свою практику медик ни разу не видел передозировку данным средством. Тысячи пациентов доктора получают компонент в адекватной, а не профилактической дозе. О передозировке Калинчев не слышал и от своих коллег, которые делают аналогичные назначения.

Нормы витамина D

Норма витамина D, которая существует на сегодняшний день, уже устарела. Многие специалисты ее смело называют неактуальной. В связи с этим пациента или же врача не должны пугать показатели, которые превышают принятую отметку.

Считается, что в одном миллилитре крови общепринятая норма витамина D составляет 50-100 нанограммов. Если показатель достигнет 120 миллилитров, то речь не будет идти о передозировке. Ряд современных школ считают нормой отметку до 150 миллилитров.

Ажиотаж, который появился вокруг витамина D, связан с тем, что появилась информация о способах предотвратить заражение COVID-19. Когда тема перестанет быть актуальной, люди снова вспомнят, что добавку нужно принимать не только при вирусах и рахите, но и при онкологии. Рак, независимо от пандемии, приводит к огромному числу летальных случаев.

Как правильно принимать витамин D

Калинчев рекомендует принимать витамин D не в каплях, а в виде масляных капсул. В случае использования второго варианта можно наиболее точно просчитать необходимую дозировку. Капли препарата в жидком виде имеют разный размер, поэтому человек каждый раз принимает разное количество средства.

Прежде чем идти в аптеку за добавкой, нужно проконсультироваться с доктором. Идеальным вариантом станет сдача анализа на витамин D. Без результатов обследования очень трудно сказать, какую дозировку препарата назначать.

Если говорить о передозировке, то у нее отсутствуют характерные симптомы. Определить данный факт можно только, сдав кровь.