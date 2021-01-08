Ученые: С долгосрочным прогнозом погоды могут справиться только квантовые компьютеры

08.01.2021, 20:34, Разное

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Ученые, которые представляют Университет Мэриленда и Массачусетский технологический институт, пришли к выводам, что с долгосрочными прогнозами погоды под силу справиться только квантовым компьютерам. С их помощью можно решить нелинейные дифференциальные уравнения, однако, пока таких мощных аппаратов нет.

По словам исследователей, даже самые мощные современные компьютеры не смогут справиться с тем, чтобы составить правдивый долгосрочный прогноз. Это задание относится к нелинейным задачам с «обратной связью». Оказывается, какая погода будет спустя три дня, зависит от того, какая она на данный момент. Таким образом, чем на больший срок эксперты делают прогноз, тем меньше вероятности, что он окажется точным. В этом случае от расчетов отходят и занимаются климатическими предсказаниями, которые основаны на статистических наблюдениях в определенное время года.

Кроме этого, исследователи отмечают и обратную связь, когда система оказывает влияние на свое поведение и зависит от своего же состояния, не принимая во внимание только входные параметры. Подобные задачи невозможно описать обыкновенными дифференциальными уравнениями. Ученые отмечают, что создание алгоритмов, которые подойдут для квантовых компьютеров, нетривиальная задача. Команда экспертов решила, используя алгоритм Карлемана, свести нелинейные задачи к линейным уравнениям. Проблема заключается в том, что их огромное количество, а метод, который разработали еще в 30-е годы прошлого века, был безнадежно забыт. Однако, ученым удалось вовремя отсечь «лишнюю» бесконечность, после чего решить с заданной точностью нелинейную задачу с помощью квантового компьютера.

Представители Массачусетского технологического университета предложили еще более радикальный метод. Моделирование нелинейной задачи произвели как конденсат Бозе-Эйнштейна. При данном состоянии вещества абсолютно все частицы взаимосвязаны между собой, а поведение каждой из них сказывается на остальные. Благодаря тому, что методика была детально описана, ученым удалось построить необходимую модель.