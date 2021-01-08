Экс-солистку «Фабрики» Сашу Савельеву заподозрили в измене супругу Кириллу Сафонову

08.01.2021, 20:34, Разное

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Саша Савельева поделилась в своем микроблоге Instagram новым видео, поздравив поклонников в Рождеством. На кадрах она позировала с мужчиной с рыжей бородой и внушительными усами, поэтому ее заподозрили в неверности Кириллу Сафонову.

Оказалось, что на видео сам актер, просто за период пандемии он очень изменился и подписчики его не узнали. Многие фолловеры писали в комментариях, что подумали, будто у Саши Савельевой новый мужчина. Подписчики отметили, что их сбила с толку не только внешность Кирилла Сафонова, но и его изменившийся голос. Его тембр больше стал напоминать не романтичного супруга, а «злобного дровосека». Актер буквально прохрипел на видео «С Новым годом!», а певица вращалась вокруг себя под его исполнение. Саша Савельева добавила, что также хочет поздравить всех с Рождеством и пожелать волшебства, которое сейчас многим необходимо в жизни. Певица позировала в теплом пуховике с белым мехом и черной вязанной шапке, которая была полностью засыпана пушистым снегом.

Некоторые поклонники отметили, что Кириллу Сафонову намного лучше без усов. Подписчики отметили чувство юмора знаменитостей и признались, что просто обожают их пару. Певице и актеру пожелали беречь друг друга и те чувства, которые между ними есть.

Ранее Кирилл Сафонов признался, что они с супругой очень испугались из-за болезни сына Леона. У мальчика была высокая температура, поэтому заподозрили заражение коронавирусной инфекцией. По словам актера, все обошлось, но он еще раз осознал, как важно носить в период пандемии маски. Кирилл Сафонов отметил, что это не стыдно, даже если вокруг все без масок. Кроме этого, он напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции и гигиене рук. Мнения комментаторов по поводу точки зрения артиста разделились. Нашлись противники ношения масок, которые достаточно негативно отреагировали на заявление актера. Также многие фолловеры поделились историями того, как переболели сами или их близкие люди. Кирилл Сафонов вступал в диалог с ними и пытался отстоять собственную точку зрения, поэтому завязался жаркий спор. Кроме этого, супруг Саши Савельевой добавил к своему посту «говорящий» хештег #не #будь #ковидиот.